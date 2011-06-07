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Yaşam

THY UÇAĞI MALATYA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI MALATYA (A.A)

07 Haziran 2011 13:29

-THY UÇAĞI MALATYA'YA ZORUNLU İNİŞ YAPTI MALATYA (A.A) - 07.06.2011 - İstanbul Mardin seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, ön camındaki çatlak nedeniyle Malatya Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Mardin seferini yapan TK 8XZ sefer sayılı yolcu uçağı, ön camındaki çatlak nedeniyle Malatya Havaalanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçağı boşaltan yolcuların THY'den gelecek yeni bir uçakla, ya da karayoluyla tekrar Mardin'e hareket edeceği öğrenildi.

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