THY uçağı Malatya'ya zorunlu iniş yaptı

T24 - İstanbul Mardin seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, ön camındaki çatlak nedeniyle Malatya Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı.

İstanbul-Mardin seferini yapan TK 8XZ sefer sayılı yolcu uçağı, ön camındaki çatlak nedeniyle Malatya Havaalanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.



Uçağı boşaltan yolcuların THY’den gelecek yeni bir uçakla, ya da karayoluyla tekrar Mardin’e hareket edeceği öğrenildi.



Yolculardan biri olan gazeteci Mesut Yar, yaşadıklarını twitter'dan bu sözlerle aktardı:



- Acil inişle Malatya'dayız. THY Mardin uçağının kokpit camı patladı! Bildiğin düşüyorduk ya...



- Uçakta Abdurrahim Albayrak, Zeynel Abidin Erdem ve onlarca yolcu vardı, pilot ustalıkla indirdi ama durum vahimdi hakikaten.



- Durum sakin; cümleten geçmis olsun!





