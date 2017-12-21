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THY UÇAĞI MAIRİTİUS'TA KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPTI 

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Türk Hava Yolları'nın(THY), İstanbul - Mauritius - Antananarivo uçuşunu yapan uçağı, Maıritius'a iniş sırasında kuş sürüsüne çarpınca hasar gördü

21 Aralık 2017 00:45

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
Türk Hava Yolları\'nın(THY), İstanbul - Mauritius - Antananarivo uçuşunu yapan uçağı, Maıritius\'a iniş sırasında kuş sürüsüne çarpınca hasar gördü. Yolcular Antananarivo\'ya diğer Havayolu şirketleriyle gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan dün gece saat 02.33\'te 269 yolcusuyla kalkan TK-160 sefer sayılı uçağı önce Mauritius, sonra da Antananarivo gidecekti. THY\'nin Airbus 330 tipi TC-JOE kuyruk tescilli uçağı; Mauritius, Sir Seewoosagur Ramgoolam Havalimanı\'na inişi sırasında kuş sürüsüne çarpınca hasar gördü. Oluşan hasar nedeniyle uçak seferine devam edemedi.
Bu nedenle uçak bakıma alınırken Atananarivo\'ya gidecek yolcular ise, mağdur olmamaları için başka havayolları uçuşlarına yönlendirildi.
Bu arada, hasarı giderilen uçak, yeni yolcularını alarak Maıritius\'tan İstanbul\'a hareket etti. Uçağın sabah saat 06.00\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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