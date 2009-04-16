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Yaşam

THY uçağı Londra'ya zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın TK-002 sefer sayılı New York-İstanbul seferini yapan uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Londra'ya zorunlu iniş yaptı.

16 Nisan 2009 03:00

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-002 sefer sayılı New York-İstanbul seferini yapan uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Londra'ya zorunlu iniş yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 185 yolcu, 3'ü pilot 15 kabin görevlisiyle birlikte New York'tan İstanbul'a gelmek için havalanan Airbus A-340 tipi ''Diyarbakır'' adlı yolcu uçağında, İngiltere hava sahası içindeyken teknik arıza sonucu kabin basıncı düştü.

Bunun üzerine Londra'ya zorunlu iniş yapan uçaktaki arıza giderildi.

Uçağın, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket edeceği bildirildi.

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