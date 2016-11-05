T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu için acil iniş yaptı

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi

05 Kasım 2016 14:36

Türk Hava Yolları'nın (THY) Hannover-İstanbul uçuşu sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki yolcu Hilmi Güler'in hastaneye yetiştirilmesi için uçağın kadın pilotu kuleden acil iniş hakkı istedi. Uçağın inmesiyle hastaneye yetiştirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Cuma öğlen saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul'a gelen Airbus 321 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma sırasında 45 yaşındaki Türk yolcu Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kabin ekibi durumu hemen pilota bildirdi.

 

Hastaneye yetiştirildi

 

THY uçağının kadın pilotu da Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek fenalaşan yolcu ile ilgili bilgi vererek doktor talebinde bulundu. THY pilotu, "45 yaşında erkek kalp krizinden şüpheleniliyor. İndikten sonra doktor bekliyoruz efendim arkadan gelirse seviniriz" diyerek hava trafik görevlisini bilgilendirdi. Acil iniş deklere eden uçağa iniş önceliği verildi ve bazı uçaklar iniş sırasından çıkarıldı. Uçak saat 11:51'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken yolcu uçağın altına gelen ambulansla Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi'nde kaldırıldı.Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Uçaklarda defibrilatör bulundurulması zorunlu 

 

Türk Hava Yolları da dahil havayolu şirketlerinde defibrilatör adı verilen kalp cihazı, bulunduruluyor. ABD Federal Havacılık Dairesi,(FAA) bu cihazı ticari uçuşlarda bulundurulmasını zorunlu tutuyor. Kalbin atışlarını ölçerek acil durumlarda gerekirse kalp masajı yaparak hastanın hayata döndürülmesini sağlayan defibrilatörler eğitimi almış kabin amiri ve kıdemli kabin memuru kullanabiliyor.

Kabin görevlileri cihazın kullanımında eğitimden geçiriliyor. Ayrıca kabin ekiplerine kalp krizi vakalarına ilk müdahalede bulunmak üzere ilkyardım eğitimi veriliyor.

ETİKETLER

THYTürk Hava Yollarıacil iniş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24