THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu için acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Hannover-İstanbul uçuşu sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki yolcu Hilmi Güler'in hastaneye yetiştirilmesi için uçağın kadın pilotu kuleden acil iniş hakkı istedi. Uçağın inmesiyle hastaneye yetiştirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Cuma öğlen saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul'a gelen Airbus 321 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma sırasında 45 yaşındaki Türk yolcu Hilmi Güler aniden rahatsızlandı. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine kabin ekibi durumu hemen pilota bildirdi.

Hastaneye yetiştirildi

THY uçağının kadın pilotu da Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek fenalaşan yolcu ile ilgili bilgi vererek doktor talebinde bulundu. THY pilotu, "45 yaşında erkek kalp krizinden şüpheleniliyor. İndikten sonra doktor bekliyoruz efendim arkadan gelirse seviniriz" diyerek hava trafik görevlisini bilgilendirdi. Acil iniş deklere eden uçağa iniş önceliği verildi ve bazı uçaklar iniş sırasından çıkarıldı. Uçak saat 11:51'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaparken yolcu uçağın altına gelen ambulansla Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi'nde kaldırıldı.Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Uçaklarda defibrilatör bulundurulması zorunlu

Türk Hava Yolları da dahil havayolu şirketlerinde defibrilatör adı verilen kalp cihazı, bulunduruluyor. ABD Federal Havacılık Dairesi,(FAA) bu cihazı ticari uçuşlarda bulundurulmasını zorunlu tutuyor. Kalbin atışlarını ölçerek acil durumlarda gerekirse kalp masajı yaparak hastanın hayata döndürülmesini sağlayan defibrilatörler eğitimi almış kabin amiri ve kıdemli kabin memuru kullanabiliyor.

Kabin görevlileri cihazın kullanımında eğitimden geçiriliyor. Ayrıca kabin ekiplerine kalp krizi vakalarına ilk müdahalede bulunmak üzere ilkyardım eğitimi veriliyor.