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THY uçağı İzlanda'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’de Houston’a giden yolcu uçağı, İzlanda’nın başkenti Reykavik’e acil iniş yaptı

19 Haziran 2016 01:40

Kısa bir süre önce Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Toronto seferini yapan tarifeli uçağı teknik bir arıza nedeniyle Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a acil iniş gerçekleştirmişti.

Aynı uçak daha önce İstanbul-Toronto seferini yaparken, kalkışından kısa bir süre sonra Romanya Hava Sahası üzerinde teknik bir arıza meydana gelmiş Atatürk Havalimanı'na acil geri dönüş yapmıştı.

Bugün ise ABD'de Houston'a giden yolcu uçağı, İzlanda'nın başkenti Reykavik'e acil iniş yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, uçakta bulunan bir yolcunun fenalaştığı, uçuş ekibinin en yakın havalimanı olan İzlanda'nın Reykavik kentine acil iniş kararı aldığı bildirildi.

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