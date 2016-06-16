Yine aynı THY uçağı, yine Toronto seferi, yine teknik arıza

İstanbul-Toronto seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı teknik bir arıza nedeniyle Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları’nın TC-LJH kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak saat 14.30’da Toronto seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçakta havalandıktan yaklaşık 3 saat sonra teknik bir arıza meydana geldi.



Uçağın kaptan pilotu Kopenhag Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı Türkiye saatiyle 18.30’da Kopenhag Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.



THY uçağında burada yapılan kontrollerde bir soruna rastlanmazken, Boeing 777-300ER tipi uçağın Toronto seferini yapmak üzere Kopenhag Havalimanı’ndan havalanacağı öğrenildi.



Aynı uçak dün de İstanbul-Toronto seferini yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra Romanya Hava Sahası üzerinde teknik bir arıza meydana gelmiş Atatürk Havalimanı’na geri dönmüştü. Bu uçağın THY filosuna 31 Mayıs’ta katıldığı öğrenildi.