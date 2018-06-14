THY uçağı İstanbul'a 3 saatte 26 tur atarak inebildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Niaemey-Bamako seferi için Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737-900 tipi yolcu uçağın pilotu,kalkışta kuyruğunu piste sürtme şüphesiyle İstanbul’a geri dönme kararı aldı. Uçak iniş ağırlığına gelmesi için fazla yakıtını harcamak adına havada 3 saatte 26 tur atttıktan sonra inebildi.

Türk Hava Yolları’nın TK541 sefer sayılı Niaemey-Bamako uçunu yapan Boeing 737-900 tipi uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 18:49’da havalandı. Kalkışta kuyruğunu piste sürtme şüphesiyle pilot havadan İstanbul’a geri dönme kararı aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, TC-JYF kuyruk tescilli ek yakıt tanklarına sahip olan uçak yakıt boşaltma sistemi olmadığı için iniş ağırlığına gelmesi adına bin 500 metrelerde tur atarak fazla yakıtını harcamaya başladı. Marmara Denizi ve İstanbul üzerinde 3 saatte 26 tur atan uçak iniş ağırlığına geldikten sonra Atatürk Havalimanı’na saat 21: 32’de iniş yaptı. Boeing 737 tipi uçaklarda yakıt boşaltma sistemi bulunmuyor.

Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan yolcular, seyahatlerine THY'nin tahsis ettiği yeni bir uçakla devam edecekler.

Montreal uçağı da 7 saat tur atmıştı

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz yıl da İstanbul-Montreal seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı epilepsi hastası bir yolcunun rahatsızlanması üzerine kaptan pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı almış uçak fazla yakıtını harcamak adına 7 saat 20 dakika Marmara üzerinde tur atmıştı.