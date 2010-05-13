THY uçağı geri döndü

T24- Türk Hava Yollarının (THY) Cidde-İstanbul seferini yapan “Bingöl” adlı Airbus 321 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle kalkışından kısa bir süre sonra havaalanına geri döndü.



Alınan bilgiye göre, 157 yolcusu ile Cidde'den saat 02.45'te İstanbul'a hareket eden THY'nin TK95 sefer sayılı uçağında, kalkışından kısa bir süre sonra motor arızası meydana geldi.



Cidde Havalimanı kontrol kulesi ile bağlantı kuran pilot, geri dönüş izni istedi. Sorunsuz bir şekilde alana iniş yapan uçak bakıma alınırken, uçuş iptal edildi.



Aralarında Umre ziyaretçilerinin de bulunduğu yolcuların, THY'nin başka bir uçağı ile İstanbul'a getirileceği bildirildi.