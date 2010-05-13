T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY uçağı geri döndü

THY'nin Cidde-İstanbul seferini yapan uçak motor arızası nedeniyle kalkışından kısa bir süre sonra havaalanına geri döndü.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Türk Hava Yollarının (THY) Cidde-İstanbul seferini yapan “Bingöl” adlı Airbus 321 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle kalkışından kısa bir süre sonra havaalanına geri döndü.


Alınan bilgiye göre, 157 yolcusu ile Cidde'den saat 02.45'te İstanbul'a hareket eden THY'nin TK95 sefer sayılı uçağında, kalkışından kısa bir süre sonra motor arızası meydana geldi.


Cidde Havalimanı kontrol kulesi ile bağlantı kuran pilot, geri dönüş izni istedi. Sorunsuz bir şekilde alana iniş yapan uçak bakıma alınırken, uçuş iptal edildi.


Aralarında Umre ziyaretçilerinin de bulunduğu yolcuların, THY'nin başka bir uçağı ile İstanbul'a getirileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24