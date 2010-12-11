-THY UÇAĞI ELAZIĞ'A ZORUNLU İNDİ ADIYAMAN (A.A) - 11.12.2010 - Adıyaman'a gitmek üzere İstanbul'dan THY uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ'a zorunlu iniş yaptı. İstanbul'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçak, Adıyaman'daki olumsuz hava şartları nedeniyle havaalanına inemedi. Elazığ Havaalanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular, Elazığ'dan farklı bir sefer sayılı uçakla geri İstanbul'a gönderildi. Bu arada, Adıyaman Havaalanı'nda İstanbul'a gitmek için bekleyen 90 yolcu da kente uçak inemediği için karayoluyla Malatya'ya götürüldü. Yolcular, Malatya Havaalanı'nda düzenlenen ek seferle İstanbul'a gidecek. -YÜKSEK HAN'IN DUVARI ÇÖKTÜ- İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Fatih'teki bir hanın duvarı çöktü. Fatih'teki Tarakçılar Caddesi Sandalyeciler Sokak'ta bulunan 3 katlı Yüksek Han'ın duvarı fırtına nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan Zeynullah Ayrılık yaralandı. Ayrılık, sağlık ekiplerince Haseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sokaktaki çalışmalar nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Hanın çökme tehlikesi bulunan diğer duvarını da itfaiye ekipleri yıktı.