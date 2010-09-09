THY uçağı büyük tehlike atlattı

T24- 27 Temmuz'da Londra seferini yapan ve 232 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları uçağının özel bir jetle havada çarpışma tehlikesi atlattığı açıklandı.



İngiltere Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, iki uçak 4 bin feet (yaklaşık 1,2 kilometre) yükseklikte çarpışmanın eşiğinden döndü.

Boeing 777 tipi THY uçağı iniş için Londra Heathrow Havaalanı'na yaklaşırken, yine Londra'daki City Havaalanı'ndan kalkan Citation 525 tipi jetin THY uçağının sadece 30 ila 60 metre altında olduğu bildirildi.

Raporda City Havaalanı'ndaki kontrol kulesinin bir Alman şirketine ait jete 3 bin feete tırmanma talimatı verdiği, ancak pilotin 4 bin feete yükseldiği belirtildi.

Kulenin ise pilotun bu kararını fark etmediği kaydedildi.

O sırada THY uçağı da Heathrow'daki kontrol kulesinden, iniş için 4 bin feete alçalma onayı almıştı.

İki uçağın birbirine kötü, görüş mesafesinin sınırlı olduğu bir havada bu kadar yaklaşması durumunda çarpışmayı engelleyebilecek tek şeyin uçaklardaki çarpışmayı engelleme sistemi olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre özel jette bu sistem zaten yoktu.

Türk Hava Yolları pilotları ise sistemin üç kez uyarmasına rağmen bu uyarıyı fark etmedi.

Kazanın THY uçağının "gözlemci" koltuğunda oturan bir pilotun özel jeti pencereden görmesi üzerine önlendiği bildirildi.

İngiltere Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi bu olayın ışığında çarpışmayı engelleme sistemlerinin Londra hava sahasına girecek uçaklar için zorunlu kılınmasını önerdi.