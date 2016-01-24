THY uçağı bomba şüphesiyle İrlanda'ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın Houston-İstanbul seferini yapan uçağı İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı. TK 34 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçak indikten sonra bomba araması için özel bir alana çekildi. Uçağın tuvaletinde İngilizce bomba "Bomb" yazılı bir peçete bulunduğu ve pilotun güvenlik gerekçesiyle acil iniş yaptığı öğrenildi.

"Olumsuz bir duruma rastlanmadı"

Bomba şüphesiyle İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na acil iniş yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) Houston-İstanbul uçağında herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.



THY'nin TK-34 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağı İrlanda'ya indikten sonra bomba araması için özel bir alana çekilmişti. Uçakta ve yolcuların valizlerinde yapılan aramalar tamamlandı ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Uçak 227 yolcusuyla İstanbul'a havalandı.



Uçağın tuvaletinde İngilizce "Bomb" yazılı bir peçete bulunmuş ve pilot güvenlik gerekçesiyle İrlanda'ya acil iniş gerçekleştirmişti.