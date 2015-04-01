THY uçağı bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Lizbon seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Uçak çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

THY’ye ait TK1759 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan saat 11.53’de havalandı. Bir süre sonra uçakta sahipsiz bir eşya olduğu fark edildi. Durumdan şüphelenen kabin ekibi, durumu pilota bildirdi.

Pilot bunun üzerine Atatürk Havalimanı ava trafik kontrol kulesi görevlileriyle irtibata geçti. Uçak 170 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’na geri döndü. Güvenli bölgeye alınan uçaktan yolcular indirildi. Uçakta arama yapılırken, yolcuların yeni bir uçakla seyahat edecekleri öğrenildi. Uçakta arama devam ediyor.

Bir haftada üçüncü ihbar

Bu olay THY uçaklarına bir hafta içinde yapılan üçüncü bomba ihbarı oldu. Pazartesi günü İstanbul'dan Brezilya'nın Sao Paulo kentine giden uçağa bomba ihbarı yapılmış, uçak Fas'a zorunlu iniş yapmıştı.

Pazar günü ise İstanbul-Tokyo seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra tuvalet kapısında bulunan C4 Kargo yazısı nedeniyle Atatürk Havalimanı’na geri dönüş yapmıştı.