THY uçağı bomba ihbarı nedeniyle Kazablanka’ya acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan Sao Paulo’ya giden uçağında bomba notu bulununca, pilot kalkışından 5 saat sonra Kazablanka’ya acil iniş yaptı. Fas'ta yapılan bomba aramasında herhangi bir şeye rastlanmadı. Aramanın ardından uçak yakıt ikmali yaparak tekrar havalandı.

DHA’da yer alan göre THY’nin TK-15 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı bu gün saat 10.18’de 256 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan kalktı.

Kalkışından bir süre sonra uçuş ekibi tarafından uçağın tuvaletinde "bomba" yazılı bir not bulundu. Bunun üzerine Kuzey Afrika üzerinde olan THY uçağı, Kazablanka Havalimanı uçuş kulesine acil olarak inmek istediklerini belirterek acil iniş izni istedi ve inmek için deniz üzerinde tur attı, yakıt boşalttı.

Uçak indi ve güvenli bölgeye çekildi

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre Kazablanka Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemleri alındı ve uçak saat 15.20’de havalimanına acil iniş yaparak güvenli bir bölgeye çekildi. Yolculardan sonra bagaj ve kargoları da boşaltılan uçaktaki aramalarda herhangi bir şey bulunmadı. Aramanın ardından uçak yakıt ikmali yaparak tekrar havalandı.

24 saatte ikinci bomba şüphesi

Dün de İstanbul-Tokyo seferini yapan THY uçağı, tuvalette bulunan C4 Kargo yazısı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri dönüş yapmıştı.