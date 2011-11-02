-THY uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - THY'nin İstanbul Stokholm seferini yapan yolcu uçağındaki akli dengesi yerinde olmadığı sanılan bir kadının acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine, uçak, havalandıktan bir süre sonra geri döndü. THY'nin Airbus 320 "Yozgat" adlı uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.40'da Stokholm'e gitmek üzere havalandı. Uçak, havalandıktan bir süre sonra, 50-55 yaşlarında olduğu sanılan yabancı uyruklu bir kadın, uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Durumun, kaptan pilota bildirilmesi üzerine uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş izni istedi. Alınan güvenlik önlemlerini ardından uçak, havalimanına sorunsuz bir şekilde indi. Uçağa gelen emniyet görevlileri, akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kadını uçaktan indirerek Atatürk Havalimanı Pasaport Şube Müdürlüğüne götürerek ifadesini aldı.