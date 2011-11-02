T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 14:00

-THY uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - THY'nin İstanbul Stokholm seferini yapan yolcu uçağındaki akli dengesi yerinde olmadığı sanılan bir kadının acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine, uçak, havalandıktan bir süre sonra geri döndü. THY'nin Airbus 320 "Yozgat" adlı uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.40'da Stokholm'e gitmek üzere havalandı. Uçak, havalandıktan bir süre sonra, 50-55 yaşlarında olduğu sanılan yabancı uyruklu bir kadın, uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Durumun, kaptan pilota bildirilmesi üzerine uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş izni istedi. Alınan güvenlik önlemlerini ardından uçak, havalimanına sorunsuz bir şekilde indi. Uçağa gelen emniyet görevlileri, akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kadını uçaktan indirerek Atatürk Havalimanı Pasaport Şube Müdürlüğüne götürerek ifadesini aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24