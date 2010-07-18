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Yaşam

THY uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

THY'nin Birmingham seferini yapan TK-1969 sefer sayılı "Van" uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - THY'nin İstanbul-Birmingham seferini yapan TK-1969 sefer sayılı "Van" uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Birmingham seferini yapan yolcu uçağı, havalandıktan bir süre sonra meydana gelen teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. 

Birmingham'a gitmek üzere 83 yolcusu ile Atatürk Havalimanı'ndan saat 11:00'de havalanan THY'nin TK–1969 sefer sayılı Boeing 737–800 tipi ''Van'' isimli yolcu uçağında, bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine geri dönme kararı alan kaptan pilot, uçağın Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. 

Arızalanan uçak bakıma alınırken, yolcuların bir başka uçakla Birmingham'a gönderileceği öğrenildi.

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