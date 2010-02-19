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Yaşam

THY uçağı acil iniş yaptı

THY'nin Johannesburg- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan bir buçuk saat sonra arızalanarak acil iniş yaptı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk Hava Yolları'nın Johannesburg- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan bir buçuk saat sonra arızalanarak Johannesburg'a acil iniş yaptı.

Kabin basınç sistemi göstergesinde meydana gelen arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uçak ve yedek ekibin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Johannesburg'tan dün saat 20.15'te kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) Airbus A340 tipi Selçuk uçağında, kalkıştan bir buçuk saat sonra kabin basınç gösterge sisteminde arıza meydana geldi.

Yüksek irtifalarda büyük önem taşıyan kabin basıncı nedeniyle pilotlar acil olarak alçalarak Johannesburg'a döndü. Bu sırada uçak yaklaşık 1200 metre yükseklikteyken bir yolcunun cep telefonu çaldığı öğrenildi.

Uçak daha önce Air Jamaica tarafından kullanılıyordu

Johannesburg'a emniyetle inen uçak, teknik bakım ekibi tarafından kontrole alındı, basınç göstergesinin değiştirilmesine karar verildi. Parçanın İstanbul'dan gelecek uçakla Johannesburg'a getirileceği, yolcuların ve mesai süreleri biten uçuş ekibinin otele alındığı öğrenildi.

Selçuk adlı Airbus A340 tipi uçak, THY filosunda kiralık olarak uçuyor. Bu uçak, daha önceden Air Jamaica Havayolları tarafından kullanılıyordu.

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