THY uçağı acil iniş yaptı

T24 -

Uçak daha önce Air Jamaica tarafından kullanılıyordu

Kabin basınç sistemi göstergesinde meydana gelen arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uçak ve yedek ekibin gelmesinin beklendiği öğrenildi.Johannesburg'tan dün saat 20.15'te kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) Airbus A340 tipi Selçuk uçağında, kalkıştan bir buçuk saat sonra kabin basınç gösterge sisteminde arıza meydana geldi.Yüksek irtifalarda büyük önem taşıyan kabin basıncı nedeniyle pilotlar acil olarak alçalarak Johannesburg'a döndü. Bu sırada uçak yaklaşık 1200 metre yükseklikteyken bir yolcunun cep telefonu çaldığı öğrenildi.Johannesburg'a emniyetle inen uçak, teknik bakım ekibi tarafından kontrole alındı, basınç göstergesinin değiştirilmesine karar verildi. Parçanın İstanbul'dan gelecek uçakla Johannesburg'a getirileceği, yolcuların ve mesai süreleri biten uçuş ekibinin otele alındığı öğrenildi.Selçuk adlı Airbus A340 tipi uçak, THY filosunda kiralık olarak uçuyor. Bu uçak, daha önceden Air Jamaica Havayolları tarafından kullanılıyordu.