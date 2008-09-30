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Yaşam

THY uçağı 'acil' indi

THY’nin 171 yolcu, 6 mürettebatı bulunan uçağı, motorlardan birinin durması nedeniyşle Antalya'ya "acil iniş" yaptı.

30 Eylül 2008 03:00

Türk Hava Yolları’na ait Ankara- Antalya seferi yapan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı’na motorlardan birinin durması nedeniyle "acil iniş" yaptı.

İçinde 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan yolcu uçağının motorlarından biri, Antalya’ya yaklaşırken durdu. Uçağın pilotları durumu kuleye bildirdi. Antalya Havalimanı, "acil iniş" durumuna geçti. İtfaiye ve ambulansların hazır bekletildiği alanda pilot, uçağı tek motorla sorunsuz indirdi. THY teknik ekibi de uçağı hemen bakıma aldı. THY Basın Müşaviri Ali Genç, "Pilotlarımız simülasyon eğitimlerinde bu tip durumlarda nasıl iniş yapacaklarının eğitimi alıyor. Pilotlarımız prosedürleri doğru uygulayarak inişi başarıyla gerçekleştirdiler" dedi. Uçağın dönüş yolcuları bir sonraki seferle birleştirilerek Ankara’ya gönderildi. Antalya Havalimanı yetkilileri, bu olayın şokunu atlattıktan 4 saat sonra, İsrail hava yolu şirketlerinden El Al’a ait içinde 180 yolcu bulunan Boeing "737-800" tipi yolcu uçağının Tel Aviv’e uçarken Türk hava sahasında motoru durdu. İsrail uçağı saat 00.20’de Antalya Havalimanı’na indirdi.

(DHA)

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