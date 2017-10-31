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THY, Temmuz verilerine göre yüzde 19.6’lık büyüme ile 13. sıraya yükseldi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY)  temmuz ayında en yüksek büyüme oranını yakaladı

31 Ekim 2017 20:12

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY)  temmuz ayında en yüksek büyüme oranını yakaladı. THY, Dünyanın ilk 15 havayolu şirketi arasında temmuz ayında yüzde 19.6’lık büyüme oranını yakalayarak 13’ncü sıraya yükseldi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden \'Türkiye büyüyor\', \'Türk Hava Yolları uçuyor\' diyerek bir paylaşım yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Temmuz ayında Revenue Passenger-Kilometres (RTK) sıralamasında 13’ncü sıraya yükseldik’ paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

THY EN YÜKSEK BÜYÜME ORANINI YAKALADI

Bu arada Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Temmuz 2017 verileri esas alınarak hazırlanan ekli rapora göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla Temmuz 2017’de küresel ölçekte; dünyanın ilk 15 havayolu arasında RPK bazında Haziran 2017 verilerine göre 14. sırada olan Ortaklığımız, Temmuz 2017 verilerine göre yüzde 19.6’lık büyüme ile 13. sıraya yükseldi.  Bu büyüme oranı tüm havayolları içerisindeki en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca aynı rapora göre TOP 15 Airport listesinde Atatürk Havalimanı ise yolcu sayılı itibariyle yüzde 17.6 ile tüm havalimanları içerisinde en güçlü büyüme oranını sergileyerek listeye 12’nci sıradan tekrar girmeyi başardı.
 
 

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