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15 Temmuz Darbe Girişimi

THY Teknik'te FETÖ operasyonu; 30 kişi işten çıkarıldı

Kısa bir süre önce de Türk Hava Yolları'ndan 211, TGS'den de 78 kişinin işine son verilmişti

04 Ağustos 2016 15:20

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm kamu kurumlarında başlatılan 'FETÖ' operasyonu kapsamında THY Teknik'te de 30 kişinin işine son verildi.

Airporthaber'in haberine göre, Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan THY Teknik A.Ş'de, AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, şu ana kadar yaklaşık 30 kişi işten çıkarılırken incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Teknik A.Ş; eğitim, idari bölümler, mühendislik departmanı ve şeflik düzeyinde olmak üzere FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 30 kişinin THY Teknik ile ilişiğini sonlandırdı.

THY Teknik'te 'FETÖ' operasyonlarının sürdüğü ve incelemelerin devam edeceği kaydediliyor. Kısa bir süre önce de Türk Hava Yolları'ndan 211, TGS'den de 78 kişinin işine son verilmişti.

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