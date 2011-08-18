-THY Teknik'e küçük tasarım organizasyonu yetkisi İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - THY Teknik A.Ş, Avrupa Havacılık ve Güvenlik Ajansı (EASA) tarafından verilen ''Part21 Tasarım Organizasyonu Onay Sertifikası'' aldı. THY Teknik AŞ, bu sertifikayla yolcu uçaklarında kabin içi aviyonik ve yapısal konularda küçük değişiklik ve bakım tasarımı gerçekleştirecek. THY Teknik A.Ş Genel Müdürü İsmail Demir, EASA tarafından verilen ''Part21 Tasarım Organizasyonu Onay Sertifikası''nın alınması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, THY Teknik A.Ş'nin bir ilke daha imza attığını belirterek, ''Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, bakım onarım sektöründe Türkiye'de kendi üstüne düşen sorumlulukları ve hacminin, büyüklüğünün getirdiği gereklilikleri çok iyi idrak eden bir kuruluş olarak çeşitli alanlarda öncülük etme görevini sürdürmektedir'' dedi. THY Teknik A.Ş'nin, Türkiye'de çeşitli atılımların öncülüğünü yapmak gibi bir görevinin olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti: ''Havacılık sektöründe atılması gereken çeşitli adımlar var, yapılanmalarımız var. Bu gelişim içinde çeşitli parametrelerin birbirini desteklemesi gerekiyor. Bu adımlardan en önemlisi bir tasarım organizasyonunu oluşturmak ve bunun onayını almak. Uzun bir süreç neticesinde belli bir aşamaya gelip EASA Part21 sertifikasını alma mutluluğuna eriştik. Bu süreç hep beraber omuz omuza ve yaptığımız çabalar neticesinde oldu.'' Sivil Havacılık Genel Müdür (SHGM) Yardımcısı Haydar Yalçın da Türkiye'de tasarım organizasyonu alanında yetki alınması konusunda bir ilkin gerçekleştirildiğini belirterek, ''Yapılan iş son 3-5 yıllık dönemde oldukça önem arz eden, altı çizilmesi gereken bir başarı olarak görülmelidir. 2023 hedeflerine baktığımız zaman sayın bakanımızın koymuş olduğu, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu hedeflere uygun bir gelişimi göstermenin gayreti içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaların ilk adımı olarak bugün bir ürünün ortaya çıkmış olması gerçekten bizi gururlandırmış ve mutlu etmiştir'' dedi. Türkiye'de, küçük tasarım organizasyonu yetkisi alınmasının önem arz ettiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: ''Büyük tamirlerin organizasyonu, tasarımı ve üretimi bakımından da önümüzdeki yıllarda 2023'de kendi uçağını kendi üretecek bir Türkiye için de gerekli olduğunu bu vesile ile beyan ederek, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş'deki arkadaşların bugüne kadar gösterdikleri azimli çalışmaları bundan sonraki dönemlerde de göstermeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kendilerine elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Birlikte bir sinerji ve güç oluşturabileceğimizi göstermiş olduk.'' -''Tasarım önemli bir aşama''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, havacılıkta çeşitli alanlarda sertifikalar bulunduğunu, bakım sertifikasının bunlardan biri, yeni alınan sertifikanın ise tasarım onayı ile ilgili olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: ''Daha önce bir şeyi tasarlayıp o değişikliği uçaklarda uygulamak ile ilgili bir yetkimiz yoktu. Şu anda artık bu sertifika bize şu yetkiyi veriyor; uçakta yapısalla ilgili kabin içi ile ilgili bir değişikliği kendiniz tasarlayıp kimseye ihtiyaç olmadan uygulayabileceksiniz. Bu aslında bir yetkinlik anlamına geliyor. Tasarım önemli bir aşama. Bu mühendislik olarak geniş bir altyapı istiyor. Bu, altyapınızın olduğu, bu işleri artık kendinizin tasarlayabileceğinin bir onayı.'' Demir, tasarım organizasyonu onay yetkisinin alınmasının, maddi getirisinin yanında zaman ve organizasyon açısından da önem taşıdığını, bürokratik işlemleri azaltacağını ve kabin içi değişiklik yapılan uçakların daha hızlı servise sokulabileceğini de kaydetti.