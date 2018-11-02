THY Teknik A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş ile Hak-İş Konfederasyonu\'na bağlı Özçelik-İş Sendikası arasında 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 8 bin çalışanı yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 3 yıllık dönemi kapsayacak ve çalışanların ücretlerine enflasyon oranında artış gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin imza töreni Yeşilköy\'deki THY Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Törene THY Teknik A.Ş. adına Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Ahmet Karaman ile Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci\'nin yanı sıra THY Teknik personeli katıldı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Temmuz 2018 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayacak ve yaklaşık 8 bin çalışanın ücretlerinde enflasyon oranında artış gerçekleştirecek. Buna göre bahse konu artışa ilaveten düşük ücretli iş gruplarına 100 ila 150 TL\'lik seyyanen artış sağlanırken, diğer taraftan, sendika üyesi tüm çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL net ek ödeme yapılacak.

İLKER AYCI: ÇALIŞANA HAKKINI TERİ KURUMADAN TESLİM EDİYORUZ\"

İmza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ana prensiplerinin \'çalışana hakkını teri kurumadan teslim etmek\' olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmelerinde bu anlayışta olduklarını söyledi. Aycı, \"Çalışan ve işveren arasındaki çalışma barışının, kaynakları yönetirken ve paylaşırken birbirini ezmeme, unutmama ve tahkir etmeme, yeni talepleri de en iyi şekilde değerlendirip çalışana hakkını teslim etmektir. Değerli teknisyenlerimizin öneminin farkındayız. Bu uçakların, dev filonun havada kalmasında ortaya koyduğunuz gayretin, samimiyetin, alın terinin farkındayız. İstanbul Havalimanı\'nın açılışının sonrasında bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen konfederasyonumuza, sendikamıza ve THY Teknik yöneticilerimize teşekkür ediyorum.\"dedi.

HAK-İŞ BAŞKANI: MUTLU SONA ULAŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Mahmut Arslan ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında işçi-işveren arasında diyalog yoluyla samimi ve iyi niyetle çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Bunun sonucunda mutlu sona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Taleplerimizin hemen hemen tamamına yakınında gerçekten adımlar atıldı. Bence bu toplu iş sözleşmesinin en büyük başarısı, herhangi bir gerginliğe, kamuoyunda tartışmalara neden olacak en kötü olumsuzluğu yaşamamamızdır. Gururla, samimiyetle söyleyebilirim ki bu toplu iş sözleşmesi, iyi bir toplu iş sözleşmesidir.\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanırken, günün anısına aile fotoğrafı çekildi.

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