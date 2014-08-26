THY tarihinde bir ilk; uçuş ekibi kadınlardan oluştu

THY'nin geçen ay İstanbul-Nice seferini yapan Airbus 320 tipi yolcu uçağının tüm ekibi; pilotlardan, servis ekibine kadar kadınlardan oluştu. Hindistanlı kaptan pilot Anuprita Magar'a ikinci pilot Ayşe Tila Haberdar eşlik etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 81 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. THY'deki kadın kaptan pilotların sayısının artışına paralel olarak uçuş programlarının denk geldiği zamanlarda kokpit ve kabin ekiplerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. Bu uçuşlardan biri, geçen ay İstanbul-Nice-İstanbul arasında yapıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, uçuşta kaptan pilot olarak Hintli Anuprita Magar'la birlikte ikinci pilot Ayşe Tila Haberdar görev yaptı.

THY'nin Airbus 320 filosunda iki yıldır görev yapan 35 yaşındaki Magar'ın pilot olma isteği küçüklükten itibaren başlamış. Aile desteğiyle pilotluk eğitimi için Hindistan'dan Avustralya'ya gitmiş. Eğitimini tamamladıktan sonra Hindistan'a dönen ve Air Deccan'da işe başlayan Magar; Kingfisher Havayolları'nda da çalıştıktan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde işe başlamış. Magar, oradaki günleri için “Daha önce kadın bir pilot ile karşılaşmamışlar. Çok ilginçti” dedi. Daha sonra THY serüveni başlayan Magar, özetle şunları söyledi:

“THY'de çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. THY büyüyen, gelişen bir şirket. Fikirlere açık bir havayolu şirketi. Şirketin diğer departmanlarından çok önemli yardımlar görüyorum. Sadece kokpit değil, kabin ekipleri de çok iyi. Birbirini bilmeyen insanlar bir arada. Bu saygıyı da beraberinde getiriyor. Ayrıca THY'de çok sayıda kadın pilot da var. Yeşilyurt'ta yaşıyorum. Türkiye'ye gelmeden önce korkuyordum. Yalnızdım ve neler olacağını bilmiyordum ama şimdi Türk komşularım ailem gibi.

Doğu ile Batı arasında olan İstanbul, modern ve güzel bir yer. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. İnsanlar çok sıcakkanlı. Burada kendimi rahat hissediyorum. İstanbul'da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek çok kolay. Türkiye ve İstanbul ailenizle kalabileceğiz, yaşayabileceğiniz bir yer. Etrafınızdaki insanlar açık görüşlü ve yardımsever. Yapmak isteyeceğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Avrupa'yı ve Doğu'yu gitmek isterseniz 3 saat uzaklıktasınız. Yapmak isteyeceğiniz birçok şeye çok yakınsınız.”

Yabancı pilot sayısı bini geçti

Sivil havacılık sektöründe yakaladığı hızlı büyümeye paralel olarak ortaya çıkan tecrübeli pilot ihtiyacını karşılamak için kapılarını yabancı pilotlara açmak zorunda kalan Türkiye'de istihdam edilen yabancı pilot sayısı bini geçti.

3 bin 425 pilotun görev yaptığı THY'de şu anda 45 ülkeden aralarında kadınların da bulunduğu 325 yabancı pilot görev yapıyor. Yabancı pilot sıralamasında ilk sırayı 106 pilotla Almanlar, 70 pilotla Yunanistan, 59 pilotla İspanyollar alıyor.

Kadın pilotlara güven az

Hürriyet’te yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yolcular, kokpitte erkek pilot görmeyi kadın pilotlara göre daha güven verici buluyor. Üstelik kadın pilotlarla ilgili tedirginlik yaşayan yolculardan yarıdan fazlası kadın.

Seyahat firması “sunshine.co.uk” tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 51'i erkek pilotlara göre kadın pilotlara daha az güvendiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 26'sı pilotun cinsiyetinin kendileri için mesele olmadığını ifade ederken yüzde 14'ü ise erkek pilotlara daha az güvendiğini dile getirdi.

Araştırmaya göre, erkek pilotlardan yana tercihte bulunan katılımcıların yüzde 32'si erkek pilotların “daha maharetli” olduğu kanaatinde, yüzde 28'i de kadın pilotların baskı altında zorlanacağı görüşünde. Araştırma son bir sene içinde yurt dışına seyahat eden 2.367 İngiltere vatandaşı (1.195 erkek, 1.172 kadın) üzerinde yapıldı. (Hurriyet.com.tr)