THY şimdi de Manchester United'a resmi sponsor!

T24 - Türk Hava Yollarının (THY) Manchester United takımıyla resmi sponsorluk için anlaştığı bildirildi.



THY'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın dördüncü büyük havayolu şirketi olan THY ve dünya futbol devlerinden İngiliz futbol kulübü Manchester United arasındaki sponsorluk anlaşmasının resmi töreni önümüzdeki günlerde Old Trafford Stadı'nda gerçekleştirilecek.



Üç buçuk yıllık anlaşma çerçevesinde, THY, Manchester United'ın ''resmi sponsoru'' ünvanı ile kulübün kendi sahası Old Trafford Stadı'ndaki reklam panoları başta olmak üzere tüm internet dahil mecralarında reklam ve logoları ile yer alacak. Manchester United takımının futbolcuları ile reklam filmi çekebilecek, bazı PR aktivitelerinde oyuncularda yer alabilecek, dünyada bu sponsorluğun iletişim ve reklamını yapabilecek, Manchester United TV kanalında spot reklam yayınlama hakkı olacak. Türk Hava Yolları, Manchester United'ı İngiltere dışında gerçekleştirilecek turnuvalara ve kamplara da taşıyacak.



Katalanları da THY taşıyor



THY, geçtğimiz günlerde İspanya ve Dünya futbolunun 2009'da tartışmasız en büyüğü olan Barcelona ile de sponsorluk anlaşması imzalamıştı.



Barcelona, THY ile 2.5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış, bu karar İspanya'da ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

