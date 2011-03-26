-THY ŞİMDİ DE MALAGA'YA UÇACAK MALAGA (A.A) - 26.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Malaga Müdürü Halid Koca, 27 Nisanda başlayacak İstanbul-Malaga seferlerinin şimdiden yoğun talep gördüğünü ve doluluk oranlarının çok iyi olduğunu söyledi. Koca, İstanbul ile Malaga arasındaki uçuşların Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacağını belirterek, uçakların İstanbul'dan 10.35'de, Malaga'dan ise 15.10'da havalanacağını bildirdi. THY'nin şu anda başkent Madrid ve Barcelona'ya uçtuğunu anlatan Koca, ''Malaga, THY'nin İspanya'da uçtuğu dördüncü nokta olacak. Yarından itibaren Valencia uçuşları başlayacak. Malaga, THY'nin Endülüs bölgesindeki ilk uçuş noktası olma özelliğini taşıyor'' diye konuştu. Malaga uçuşlarına gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Koca, ''Uçuşlarımız 27 Nisanda başlıyor ama doluluk oranımız çok iyi. Direkt uçuşlarımızla sadece Türkiye'den değil, Rusya'dan, Orta Doğu'dan ve Uzak Doğu'dan da yolcularımızı Malaga'ya taşıma imkanı sunmuş oluyoruz. İstanbul'u bağlantı noktamız olarak kullanıyoruz. Çok iyi bağlantı sürelerimiz var'' ifadelerini kullandı. THY'nin uçak yaş ortalamasının her yıl giderek düştüğüne dikkati çeken Koca, Malaga seferlerinin hem Türk vatandaşları hem de İspanyollar için çok faydalı olacağına inandığını belirtti. -''ENDÜLÜS'Ü GEZMEK İÇİN MALAGA'YA İNMEK LAZIM''- Endülüs bölgesinin İspanya'nın önemli turizm yerlerinden biri olduğunu belirten Koca, Malaga'nın da içinde yer aldığı kıyı şeridinin ''güneş sahili'' anlamına gelen ''Costa Del Sol'' olarak adlandırıldığını ve kentin Avrupa'nın yıl içinde en fazla güneş alan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Malaga Havalimanı'nın geçen yıl yenilendiğini ve daha yüksek kapasiteyle hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti: ''Dünyaca ünlü ressam Picasso'nun doğduğu Malaga, Endülüs bölgesinde önemli bir noktada bulunuyor. Turizm merkezlerinden birisi olan Marbella yaklaşık 45 dakika mesafede. Yine Malaga'ya inen yolcularımız Cordoba, Sevilla ve Granada'ya çok kısa zamanda ulaşma imkanına sahip. Ağustos ayında çok güzel bir festivalleri var. Dünyanın, özellikle de Avrupa'nın birçok noktasından turistler bu festivale katılmak için buraya geliyorlar. Biz de vatandaşlarımızı festivale çağırıyoruz.''