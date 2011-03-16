-THY, SHAKHTAR DONETSK'E SPONSOR OLDU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY) ve Ukrayna'nın FC Shakhtar Donetsk takımı, resmi sponsorluk için anlaştı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin önemli pazarlarından biri olan ve halihazırda 6 ayrı şehrine uçtuğu (Kiev, Donetsk Lviv, Odessa, Simperefol, Dnepropetrovsk) Ukrayna'nın ünlü futbol kulübü FC Shakhtar Donetsk arasında sponsorluk anlaşmasına varıldı. Anlaşma, 20 Mart Pazar günü Donetsk'te yapılacak imza töreni ile resmiyet kazanacak. 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması çerçevesinde Türk Hava Yolları, Ukrayna'nın ünlü takımı FC Shakhtar Donetsk ''resmi sponsoru'' unvanı ile takım formasında sırt reklamı olarak logosunu bulunduracak ve kulübün kendi sahası Donbass Arena Stadı'ndaki reklam panoları başta olmak üzere internet dahil tüm mecralarında reklam ve logoları ile yer alacak. FC Shakhtar Donetsk takımının futbolcularına, THY'nin tanıtım aktivitelerinde yer verilecek. Türk Hava Yolları, FC Shakhtar Donetsk'i Ukrayna dışında gerçekleştirilecek turnuvalara ve kamplara taşıyacak. -2009 YILINDA UEFA KUPASINI KAZANDI- FC Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın dünyaca tanınan en ünlü futbol kulübü markalarının başında geliyor. 1936 yılında kurulan ve bu yıl 75'inci yılını kutlayan Shakhtar Donesk, 2009 yılında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadığı UEFA Kupasını Almanya'nın Werder Bremen takımını 2-1 yenerek kazandı. 16 takımdan oluşan Ukrayna liginde lider olan takım, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselerek mücadelesine devam ediyor. Takımın antrenörlüğünü, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerini çalıştıran Mircea Lucescu yapıyor. Havacılıkta global bir oyuncu haline gelen Türk Hava Yolları, FC Shakhtar Donetsk sponsorluğu ile özellikle Ukrayna-Rusya pazarında da markalaşma yolunda bir atılım daha gerçekleştirmiş oldu.