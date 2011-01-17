-THY SEVGİLİNİZİ 1 AVRO'YA UÇURACAK İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Türk Hava Yolları (THY), ''Sevgililer Günü'' için sevgililere ve sevdikleriyle beraber uçmak isteyenlere özel bir promosyon kampanyası başlattı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çıkışlı Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ekonomi sınıfta bir kişi gidiş-dönüş (vergiler hariç) 199 avroya seyahat ederken, beraber yolculuk yapacağı ikinci kişi biletini sadece (vergiler hariç) bir avroya alabilecek. Ayrıca bu hatlarda business sınıfta seyahat etmek isteyen yolcular (vergiler hariç) 599 avroya, beraberindeki kişi de (vergiler hariç) bir avroya uçabilecek. Johannesburg, Capetown, Lagos, Adis Ababa, Nairobi, Entebbe, Darüsselam, Yeni Delhi, Mumbai, Karachi, Dakka, New York, Chicago, Washington, Toronto, Sao Paulo, Uzak Doğu (Tokyo, Osaka, Seul, Pekin, Şanghay, Hong Kong, Bangkok, Ho Chi Min, Singapur, Cakarta) noktalarına ise ekonomi sınıfta (vergiler hariç) 399 avroya bilet alan yolcuların birlikte seyahat edeceği ikinci kişi yine bir avroya seyahat edebilecek. Bu hatlarda comfort kabinde 599, business sınıfta seyahat etmek isteyen yolcular için ise ücret gidiş-dönüş 999 avro olacak. Türkiye'nin diğer noktalarından ve KKTC Ercan Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcular 80 avro, Ankara ve İzmir'den seyahat edecek yolcular ise kişi başı 50 avro ilave ederek kampanyadan faydalanabilecek. 09-14 Şubat (dahil) 2010 tarihleri arasında başlayacak seyahatlerde uygulanacak kampanya, en çok 8 gün kalmak koşuluyla geçerli olacak.