THY servisi kaza yaptı: 3 ölü 7 yaralı

T24- İstanbul bu sabah iki ayrı kazayla güne başladı. THY personelini taşıyan servis midibüsü Yenibosna'da kaza yaptı. Kazada Selçuk Uludağ, Orhan Avcı ve Yaşar Çetin öldü, 7 kişi yaralandı. Öte yandan TEM otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ise bir minibüs önündeki otomobile çarptı, 12 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. THY'nin teknik personelini taşıyan İnan Çetin yönetimindeki servis minibüsünün sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan servis minibüsü bariyerlere çarparak yan yattı. Minibüs yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durdu.



Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsten fırlayan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yolda yaralılar ambulans bekledi. Kazada yaralanan 7 kişi çevre hastanelerde tedaviye alındı. Olay yerine gelen THY çalışanları gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından polis ölenlerin Selçuk Uludağ, Orhan Avcı ve Yaşar Çetin olduğunu söyledi.



Cesetler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Minibüsün içinde 11 personelin bulunduğu ve Pendik’den geldiği belirtildi. Kaza yüzünden kapanan O-1 Karayolu’nun havaalanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



TEM’DE KAZA: 12 YARALI

Bu arada, TEM otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ise bir minibüs, önündeki otomobille çarpıştı. İki araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza 06:00 sıralarında TEM otoyolu Gazi Mahallesi mevkii Edirne istikameti Akşemsettin Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Adı henüz belirlenemeyen sürücü 34 VİP 10 plakalı minibüs ile önündeki 34 BM 4019 plakalı otomobile çarptı. Minibüs, otomobili bir süre sürükledi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yüzünden TEM otoyolunda trafikte bir süre yoğunluk yaşandı.