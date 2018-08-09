"THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 1.2 milyar dolar karşılığında satın alacak" iddiası

29 Ekim’de hizmete açılması planlanan İstanbul yeni havalimanı için havayolu şirketleri hazırlıklarını sürdürürken Türk Hava Yolları’nın Malezyalılar’ın işlettiği Sabiha Gökçen Havalimanı, 1.2 milyar dolar karşılığında satın almak için harekete geçtiği ddia edildi.

AirportHaber’in özel haberine göre, Türk Hava Yolları’nın bir süre önce yeni havalimanına taşınma maliyetleri için kullanmak istediği bir milyar dolarlık kredinin aslında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı devralmak için kullanılacağı ileri sürüldü.

Bir milyar dolarlık kredi için yerli-yabancı bankalarla görüşen ve imza aşamasına gelen THY’nin, yüzde 100 hissesi Malezyalılar’ın elinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesini devralmak istediği öğrenildi.



THY ve Malaysia Airports’un, yüzde 100 hissenin devri karşılığında 1.2 milyar dolara el sıkıştığı kaydedildi.



GMR ve limak gitti malaysia aldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi, 1 Mayıs 2030 yılına kadar Malezyalılar’ın elinde bulunuyor. 2008 yılında Hintli GMR, Malaysia Airports ve Limak tarafından işletme ihalesi alınan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk olarak Hintli GMR ayrılmış, yüzde 40 hissesi bulunan Limak ise 285 milyon Euro karşılığında ön alım hakkını kullanan Malaysia Airports’a hisselerini devretmişti.



Kapasite 63 milyona çıkacak

2019 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan ikinci pist ile birlikte kapasitesini artıracak olan Sabiha Gökçen Havalimanı, ek terminal binası ile birlikte 41 milyona ulaşan kapasiteyi, iki pistin işler hale gelmesinden sonra yıllık 63 milyon yolcuya çıkaracak.