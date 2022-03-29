THY, Rostov, Soçi ve Belarus uçuş iptallerini uzattı

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle iptal ettiği Rostov, Soçi ve Belarus seferlerinin tarihlerini uzatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, Belarus ve Rostov'un uçuş iptallerini 30 Nisan 2022'ye kadar, Rusya'nın Soçi kentine olan uçuşların iptalinin ise 10 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:

"10 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

30 Nisan 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir."

THY'dan yapılan açıklamada "Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.