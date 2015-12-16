T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY: Racing Club’a sponsor olacağımıza ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor

THY'nin Racing Club'a sponsor olmak istediği ancak kulübün bunu istemediği iddia edilmişti

16 Aralık 2015 21:05

Türk Hava Yolları Arjantin’in ünlü futbol takımı Racing Club’a sponsor olacağı fakat kulübün bunu istemediği yönünde çıkan haberi yalanladı.

Ermeni diasporasının ABD’de yayın yapan gazetesi Asbarez’de çıkan bir habere göre Türk Hava Yolları Arjantin’in Racing Club futbol takımına sponsor olmak istedi. Fakat kulüp bu sponsorluk istediğini reddetti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Güney Amerika Ermeni Gençliği Federasyonu sponsorluk talebini reddettiği için Racing Club’a teşekkür etti.

THY ise Asbarez’de yer alan haberi net bir biçimde yalanladı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapan Türk Hava Yolları, “Racing Club’la ticari olarak hiçbir temas veya buluşma gerçekleştirilmemiştir. THY’nin Racing Club’a sponsor olacağına ilişkin haberler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı. 

ETİKETLER

thytürk hava yollarıracing clubsponsporluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24