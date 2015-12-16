THY: Racing Club’a sponsor olacağımıza ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları Arjantin’in ünlü futbol takımı Racing Club’a sponsor olacağı fakat kulübün bunu istemediği yönünde çıkan haberi yalanladı.

Ermeni diasporasının ABD’de yayın yapan gazetesi Asbarez’de çıkan bir habere göre Türk Hava Yolları Arjantin’in Racing Club futbol takımına sponsor olmak istedi. Fakat kulüp bu sponsorluk istediğini reddetti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Güney Amerika Ermeni Gençliği Federasyonu sponsorluk talebini reddettiği için Racing Club’a teşekkür etti.

THY ise Asbarez’de yer alan haberi net bir biçimde yalanladı. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama yapan Türk Hava Yolları, “Racing Club’la ticari olarak hiçbir temas veya buluşma gerçekleştirilmemiştir. THY’nin Racing Club’a sponsor olacağına ilişkin haberler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.