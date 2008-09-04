THY pilotunun son seferi Bangkok oldu

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Engin Şener, sefer için gittiği Bangkok'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Airbus 330-340 uçaklarında kaptan pilot olarak görev yapan Engin Şener'in, sefer için gittiği Bangkok'ta yatı dinlenmesinin ikinci gününde, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

Kaptan pilot Şener'in Hava Harp Akademisi'nden emekli olduktan sonra, 11 Temmuz 1994 tarihinde THY'de göreve başladığı ifade edilen açıklamada, evli ve 2 çocuk babası Şener'in cenazesinin bu akşam Bangkok-İstanbul seferini yapacak uçakla İstanbul'a getirileceği kaydedildi.

