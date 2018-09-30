THY pilotları ve kabin ekiplerinden özverili davranış

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları’nın (THY), 23 Mart tarihinde Brüksel-İstanbul uçağında görev yapan pilot ve kabin görevlilerinin, Brüksel Havalimanı’nda grev nedeniyle uçaklarının temizlenemeyeceğini öğrenince kabin temizliğini kendilerinin yaptığı ortaya çıktı. İki uçuş ekip üyeleri özverili çalışmaları nedeniyle THY yöneticileri tarafından ödüllendirildi

THY\'nin 23 Mart tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’deki havalimanında sıra dışı bir çalışmaya imza attıkları ortaya çıktı. Brüksel-İstanbul uçuşunu yapmaya hazırlanan THY’nin iki uçuş ekibi, Brüksel Havalimanı’nda devam eden grev nedeniyle uçağın temizlenemeyeceğini öğrendi. TK1944 ve TK1940 sefer sayılı uçuşlarda görev yapan kabin ve kokpit ekibi bunun üzerine uçakları birlikte temizlemeye karar verdi. Uçakların olası tehiri ve yolcu memnuniyetsizliğini engellemek için kabin temizliğini büyük özveriyle yapan iki ekibe THY yöneticileri tarafından ‘+1’ ödülü verildi. Türk Hava Yolları’nın kurum içi dergisi olan Empathy’e o seferlerde görev yapan bazı pilotlar konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Uçağın temizlenemeyeceğini ilk öğrenen kişi olan sorumlu kaptan pilot Tankut Aysel, sorumluluk alma karanını nasıl verdiğini şöyle anlattı:

“Kokpitten çıktığımızda istasyon sorumlularından grev olduğunu ve uçağımızın temizliğinin yapılmayacağını öğrendik. Pilotluk eğitimlerinde o anki şartları değerlendirip en doğru adımı atmamız gerektiğini öğreniriz. Ekip arkadaşlarımızın da gönüllü ve istekli olduğunu görerek temizlik konusunda yardımcı olabileceğimizi aktardık. İki ekibin özverili çalışmasıyla uçağımız sefere zamanında çıktı.Biz sadece üzerimize düşeni yaptık”

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ DEVREYE GİRDİ

Ekibin imza attığı işin farkına varılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren THY Kaptan pilotu Ünal Kiraz, “Yaptığımız işin fark edilmesi çok sevindirici. Yaptığımız ekip çalışması, gecikme olmadan uçuşun devam etmesini sağladı. Durumu öğrendiğimiz anda kültürel değerlerimiz devreye girdi ve herkes kenetlenerek işin gereğini yerine getirdi” dedi.

İNİSİYATİF ALMALIYIZ

Seferin ikinci pilotu Koray Ayan ise çalışma arkadaşlarının THY markasına zarar getirecek hiçbir şeye izin vermeyeceğine dikkat çekti. Ayan, “Alanda grev olduğunu ve bu nedenle uçak temizliğinin yapılmayacağını öğrendik. Görev tanımlarımızda yer almasa bile net olmayan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda ülkemizin bayrağını temsil eden bir kurumun temsilcileri olduğumuzu da hatırlayarak insiyatif almalıyız. 100 milyonlarca dolarlık uçağın içinde görev yapıyoruz. Bu uçakları korumak,gereken görevi yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

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