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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İngiltere uçuşlarını iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İNGİLTERE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'dan Londra, Edinburgh ve Dublin'e yapılacak karşılıklı 3 sefer iptal oldu

02 Mart 2018 00:23

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İNGİLTERE\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul\'dan Londra, Edinburgh ve Dublin\'e yapılacak karşılıklı 3 sefer iptal oldu. Bugün ülkelerine dönemeyen 551 yolcu ise İstanbul\'daki otellere yerleştirildi.
Avrupa genelinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve don hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Avrupa\'daki birçok havalimanında yüzlerce sefer iptal edildi.

YÜZLERCE YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan bugün İngiltere\'nin Edinburgh ve Dublin\'e şehirlerine yapılacak olan 4 seferi iptal oldu. Yaşanan iptaller nedeniyle ülkelerine dönemeyen toplam 551 yolcu İstanbul\'daki otellere yerleştirildi. 
THY\'nin yarın İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Londra, Edinburgh ve Dublin\'e gerçekleştireceği 3 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.
 

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