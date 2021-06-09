THY'nin uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı

İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından özel jet ve kargo uçaklarının indiği, Koronavirüs salgının ardından sahra hastanesi yapılan, Atatürk Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Saat 11:00 sıralarında meydana gelen patlamada kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi