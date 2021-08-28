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THY’nin tahliye uçuşunda bebek dünyaya geldi; doğumu kabin ekibi yaptırdı

Sefer, güvenli şekilde sona erdi

28 Ağustos 2021 18:11

Türk Hava Yolları'nın (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK3281" sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori'nin 10 bin metrede doğum yaparak, "gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldığı" belirtildi.

THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta, kadının doğum sancıları başlayınca kabin ekibine durum bildirildi ve uçakta doktor anonsu yapıldı.

Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini "Havva" koydu.

Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi. (AA)

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