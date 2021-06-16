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THY'nin Sabiha Gökçen varışlı 4 uçağı, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

16 Haziran 2021 13:19

Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferi İstanbul Havalimanı'na yönlendirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz" dedi.

İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçuşlar

TK 7471 Antalya-Saw
TK 7559 Ankara-Saw
TK 7711 Tel Aviv-Saw
TK 7511 İzmir-Saw.

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