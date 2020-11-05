THY'nin 9 aylık zararı 786 milyon dolara ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), pandeminin etkisinin hafiflediği 2020 yılının 3. çeyreğinde (Temmuz, Ağustos, Eylül) 946 milyon TL (132 milyon dolar) net dönem zararı açıkladı. THY’nin satış gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 51,3 oranında azalarak 11 milyar TL’ye geriledi.

Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 5.203 milyar TL’ye veya yabancı para cinsinden 786 milyon dolara ulaştı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.587 milyon TL kar açıklamıştı.

Üçüncü çeyrekte THL'nin yolcu uçuş gelirleri üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 77 düşerek 809 milyon dolara indi.

Pandemide büyüyen kargo işi ise THY’ye olumlu katkı yaptı. Kargo gelirleri yüzde 60 artarak 668 milyon dolar olarak gerçekleşti.