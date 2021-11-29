THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle İstanbul'dan başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yolları'nın (THY) 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY'nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

THY'nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız."