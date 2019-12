-THY, NEW YORK SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul- New York uçuşları, kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, John F. Kennedy (JFK) havalimanındaki kötü hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, havalimanı otoritesi tarafından ''kapalılık notamı'' yayımlandığı belirtildi. Buna göre, Atatürk Havalimanı'ndan bugün yapılması gereken İstanbul-New York ile New York-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Açıklamada, yarınki New York Seferlerinin, JFK meydanındaki istasyon otoriteleri ile yapılacak toplantının sonucuna göre belirleneceği belirtilerek, yolcular, mağduriyet yaşamamaları için havalimanına gelmeden önce ''444 0 849'' numaralı çağrı merkezinden bilgi almaları konusunda uyarıldı.