THY New York hattında 12 ayda 550 bin yolcu taşıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında, 12 aylık dönemde, çoğunluğu transit seyahat edenlerden oluşan 550 bin yolcu taşdı.

THY, en önemli hatlarından biri olan New York hattında Ekim 2017 - Ekim 2018 döneminde 550 bin yolcu taşıdı.

THY kış sezonunda saat 08:15 ve saat 14:50 olmak üzere iki sefer İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan New York\'a uçuyor. Yaz sezonunda ise saat 06:45\'de, saat 13:30\'da ve saat 18:25\'de olmak üzere üç kez New York John F.Kennedy Havalimanı\'na sefer düzenliyor.

THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.

New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Ekim 2017 - Ekim 2018)

1. British Airways - 1 milyon 383 bin 119

2. Norwegian Air - 1 milyon 149 bin 889

3. Air France - 1 milyon 100 bin 38

4. Emirates Airlines - 989 bin 866

5. Alitalia - 624 bin 911

6. Lufthansa - 620 bin 286

7. Cathay Pacific - 611 bin 873

8. Aeroflot - 584 bin 780

9. Türk Hava Yolları - 550 bin 466

10. Carribean Air - 490 bin 23

11. Korean - 486 bin 746

12. Etihad - 482 bin 787

13. KLM - 475 bin 773

14. AeroMexico - 472 bin 752

15. Aer Lingus - 453 bin 455