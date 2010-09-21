-THY NADAL'I TAYLAND'A GÖTÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Tayland Açık Tenis Turnuvası'na sponsor olan Türk Hava Yolları (THY), dünyanın 1 numaralı raketi İspanyol Rafael Nadal'ı turnuva için Tayland'a götürdü. Tayland Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan İstanbul'a gelen Nadal ve beraberindeki 8 kişi, THY ve Primeclass görevlilerince karşılandı. İstanbul'dan Bangkok'a gidecek Nadal ve beraberindeki yolcular, uçağın kalkış saatine kadar dinlenmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki bir restoranda yemek yedi. Havalimanında yolcuların ilgisiyle karşılaşan Nadal, THY ile ilk kez uçtuğunu ve çok memnun kaldığını belirterek, ''Tekrar THY ile uçar mısınız?'' sorusuna ''Evet, neden olmasın'' yanıtını verdi. Nadal ve beraberindekiler daha sonra Bangkok'a hareket etti.(BAK-TUR-ARD)