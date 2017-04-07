THY: Müjde, bir kızımız oldu!

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Türk Hava Yolları (THY) uçağında seyahat eden yolcunun kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başladı. Diaby Nafi adlı yolcu, kabin memurlarının yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">THY, olayı Twitter adresinden duyurdu. THY’nin mesajı şöyle:</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20170407184528_ekran-resmi-2017-04-07-os-6.45.21.png" /></p>\r\n