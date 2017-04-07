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Yaşam

THY: Müjde, bir kızımız oldu!

"Aramıza hoş geldin Prenses!"

07 Nisan 2017 21:43

Türk Hava Yolları (THY) uçağında seyahat eden yolcunun kalkıştan bir saat sonra doğum sancıları başladı. Diaby Nafi adlı yolcu, kabin memurlarının yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi.

THY, olayı Twitter adresinden duyurdu. THY’nin mesajı şöyle:

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