-THY MISIR SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY), yaşanan olaylar nedeniyle hava sahası kapatılan Mısır'a yapılan uçak seferlerini iptal etti. Bugün 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan THY'nin İstanbul-Kahire arasındaki TK-690 sayılı seferi, Mısır hava sahasının kapalı olması nedeniyle yapılamadı. THY yetkilileri, Mısır Havayollarıyla ortak düzenledikleri seferlerin yapılamadığını belirterek, Mısır'ın hava sahasını açması durumunda bu akşamki Kahire seferinin yapılabileceğini bildirdi. -ADANA'DA MÜBAREK PROTESTOSU- Adana'da bir grup, cuma namazı çıkışında Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i protesto etti. Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda bulunan Kemeraltı Camisi önünde cuma namazının ardından toplanan, aralarında Mazlumder Adana Temsilciliği üyeleri ile kadınlar ve çocukların da bulunduğu grup, Mübarek aleyhine pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Mazlumder Adana Temsilcisi Ali Aygün, buradaki açıklamasında, halklarını baskı ve zulümle yöneten diktatörlere karşı, Tunus, Mısır, Cezayir, Yemen, Ürdün, Sudan ve diğer devletlerde, adalet, eşitlik, özgürlük ve hak arayışlarının başladığını ve buna destek verdiklerini belirtti. Tunus, Mısır ve diğer devletlerdeki ayaklanmaların, halkına, inancına ve değerlerine yabancılaşan ve bunlara savaş açan tüm liderlere ibret olması gerektiğini belirten Aygün, ''Halka rağmen, halkı baskı ve zulümle yönetemeyeceklerini anlamalıdırlar. Batılı ülkelerin desteklediği, yolsuzluğa batmış bir elit sınıfı oluşturan, mal ve servet biriktirmekten başka bir amaca sahip olmayan, devleti ve halkını kendi malı gibi gören, 30 yıldır iktidara yapışan açgözlü yöneticiler, halkın kendi iktidarını kurmasına engel olmaktadır'' dedi. Mübarek'in ülkesinde adaletsizlikler, zulüm, işkenceler ve ''İsrail'in bombaları altında inleyen Filistinlilere karşı kapattığı kapıların'' hesabını veremeyeceğini belirten Aygün, ''Mübarek, halkın hak ve özgürlük mücadelesine daha fazla direnme. Artık koltuğu bırakıp iktidarı halka devretmenin zamanı geldi'' diye konuştu. Grup, dualar okuyarak dağıldı. -TÜNELLER TERSİNE ÇALIŞIYOR- İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki tünellerin, Mısır'daki olaylar nedeniyle bu kez tersine hizmet vermeye başladığı, Sina yarımadasında yaşayanların acil ihtiyaçları için Gazze'den mal gittiği belirtildi. Lübnan'da yayımlanan El Ahbar gazetesinde yer alan ve İsrail basınına yansıyan habere göre, Mısır'daki olaylar Kahire'den Sina'ya mal sevkıyatının durmasına yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte Gazze Şeridi ile Mısır sınırında "Filadelfi koridoru" olarak adlandırılan bölgedeki tüneller bu kez tersine hizmet vermeye başladı. Haberlerde, "Gazze'nin tam karşı istikametindekilere" başta ekmek olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin taşındığı belirtiliyor. Mavi Marmara baskının ardından uluslararası toplumun ağır eleştirileriyle karşı karşıya kalan İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı gevşetmiş, bazı mal ve ürünün bölgeye girişine imkan tanınmıştı. -MÜBAREK 5 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ- Mısır'da günlerdir süren isyan ve çatışmalara rağmen "istifa etmeyeceğini" açıklayan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 1981'de göreve geldikten sonra Türkiye'de beş Cumhurbaşkanı görev süresini tamamladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye ile Mısır arasındaki ilk resmi ziyaretler, 1985 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in Türkiye'yi ziyareti ile başladı. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı görevini Kenan Evren yürütüyordu. Genelkurmay Başkanlığı sırasında 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle Milli Güvenlik Konseyi başkanlığı ve Devlet Başkanlığı görevine gelen Evren, 7 Kasım 1982'de halkoyuna sunularak kabul edilen Anayasa ile Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı. Kenan Evren, 9 Kasım 1989'da görev süresini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. 1980 askeri müdahalesinden sonra kurulan hükümette ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atanan Turgut Özal, 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisini kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin birinci gelmesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi ve 19. Başbakan oldu. 31 Ekim 1989'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Özal, 1993 yılında görevi sırasında hayatını kaybetti. TBMM tarafından 16 Mayıs 1993'te Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Süleyman Demirel de, 16 Mayıs 2000'de görev süresini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 Mayıs 2000'de göreve seçildi ve 28 Ağustos 2007'de görevini tamamladı. Mısır'da Enver Sedat'a yapılan suikastın ardından cumhurbaşkanlığı görevinin yanı sıra Ulusal Demokratik Parti'nin liderliğine de seçilen Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek ise 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan ve muhalefetin katılımının kısıtlandığı seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi. Hüsnü Mübarek, 1981'de ilan edilen ve halen devam eden sıkıyönetimle elde ettiği olağanüstü yetkileri muhalif sesleri bastırmak için kullandı. -MÜBAREK'İN SON ZİYARETİ 2009'DA- Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek, Türkiye'ye son ziyaretini yaptığı Şubat 2009'da, 28 Ağustos 2007'de göreve gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından karşılandı. Mübarek ile Gül'ün, görüşmelerinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Filistin sorunu için harcamakta olduğu çabaları övmüş, "görüşmenin, iki ülke halklarının tarihi ilişkilerinin özelliklerini yansıttığını" ifade etmişti. Mübarek, Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı çerçevesindeki katkılarının da önemine işaret ederek Türkiye'nin Ortadoğu'daki önemli güçlerden biri olduğunu belirtmiş, "Türkiye'nin barışa büyük önem verdiğini" söylemişti. Mübarek, "İki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda güçlendirilmesi için gerekli olan çalışmaların sürdürülmesi için anlaşmaya varıldığını" ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de 14-16 Ocak 2008 tarihleri arasında Mısır'a çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Gül, 18 Ocak 2009 tarihinde de Şarm El Şeyh'te düzenlenen Gazze konulu zirveye katılmıştı. -MISIR'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI- Türkiye ile Mısır arasında "giderek geliştiği" belirtilen ilişkiler kapsamında; son dönemde "Hükümlülerin Transferine Dair Sözleşme", "Konsolosluk Sözleşmesi", "Türk-Mısır Stratejik Diyalogu Çerçeve Muhtırası", "Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması", "Serbest Ticaret Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" ve "Hava Taşımacılığı Anlaşması" imzalandı. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, 2005 Aralık ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2007 Mart ayında yürürlüğe girmesiyle ivme kazandı. Mısır'da Türk yatırımlarının artış gösterdiği kaydedilirken, 2007 Haziran ayında yaklaşık 500 milyon ABD Dolarına ulaşan toplam Türk yatırım hacmi, 2009 yılının ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar olarak belirlendi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, 2008 yılında Türkiye'nin Mısır'a ihracatı 1,426 milyar dolara, Mısır'dan ithalatı ise 943 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin Mısır'a ihracatında ilk sırayı 121,5 milyon dolarla altın alırken, Mısır'dan ithalatında ise 193,2 milyon ABD Dolarıyla demir-çelik ürünleri ilk sırada yer aldı. Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek tarafından 18 Aralık 2008'de açılan Kahire Uluslararası Havalimanı'nın 3 numaralı terminali de yaklaşık 400 milyon dolar tutarla TAV firması tarafından inşa edildi. Mısır ile Türkiye arasında "6 Ekim Şehri"nde Türk Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla Ekim 2007 tarihinde de bir anlaşma imzalanmıştı. Sanayi bölgesinin temel atma töreni de Cumhurbaşkanı Gül'ün 2008'deki ziyareti sırasında yapıldı. Bu arada iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında düzenli olarak siyasi istişare toplantıları yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre bu çerçevede, 2003 yılından 2009 yılının ilk çeyreğine kadar Türkiye'den Mısır'a 64 resmi ziyaret, Mısır'dan Türkiye'ye ise 29 resmi ziyaret oldu.