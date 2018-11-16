THY 'Melekler Kenti' ile İran arasında hava köprüsü kurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Türk Hava Yolları 2011 Mart ayından itibaren uçmaya başladığı \"Melekler Kenti\" olarak da anılan Los Angeles hattında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 kişi taşıdı. THY, Los Angeles hattında çok sayıda İran asıllı ABD\'lileri transit olarak taşırken İran ile Los Angeles arasında adeta hava köprüsü kurdu.

Türk Hava Yolları’nın en önemli hatlarının ilk sıralarında Amerika Birleşik Devletleri’ne olan uçuş noktaları geliyor. THY, ABD’de New York,Los Angeles, Washington, Boston,Şikago, Houston, Miami,Atlanta, San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçuyor.THY, Newark’a da ilerleyen dönemde seferlere başlayacak.THY, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Güney Kaliforniya\'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve \'Melekler Şehri\' olarak da anılan Los Angeles’e uçuşlarında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 yolcu taşıdı. 2011 Mart ayında Los Angeles uçuşlarına başlayan THY bu hatta en çok 239 bin 435 yolcu ile 2016 yılında en fazla yolcuyu taşıdı.

İran ile Los Angeles arasında hava köprüsü kurdu

Transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olurken THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında Los Angeles’ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD\'liyi transit olarak taşıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan’dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles’a her gün Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan sefer yapıyor.

Amerika Kıtasında geliri 9 ayda 6 milyar 391 milyon lira

THY, Kuzey Amerika uçuşlarında bu yılın 10 ayında doluluk oranını yüzde 5.8 artışla yüzde 89’a çıkarırken yolcu sayısını ise 10 ayda yüzde 10.4 artışla 2 milyon 7 bin 20’ye yükseltti. THY’nin 8 ülkede 17 kente uçtuğu Amerika kıtasında da 1 Ocak-30 Eylül 2018 döneminde geliri ise 6 milyar 391 milyon lira’ya çıktı. THY’nin geçtiğimiz yıl aynı dönemde geliri 3 milyar 3 bin TL’ydi.

THY’nin Los Angeles hattında yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı

2018:(Ocak-Eylül)-173 bin 121

2017:218 bin 569

2016:239 bin 435

2015:210 bin 409

2014:214 bin 919

2013:213 bin 517

2012:196 bin 910

2011(Mart ayında seferlere başladı)100 bin 623