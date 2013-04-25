THY ManU ve Barcelona'dan sonra Borussia Dortmund'a sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid'i 4-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Alman futbol takımı Borussia Dortmund'a sponsor oldu. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Bünyesinde genç, yetenekli, başarılı sporcular barındıran, sürekli genç sporcuların yetişmesi için yatırım yapan ve ayrıca Alman ve Türk milli takımlarında oynayan birçok futbolcusu bulunan Borussia Dortmund ile ortaklık yapılması bizi heyecanlandırdı” şeklinde konuştu.

Borussia Dortmund CEO’su Hans Joachim Watzke ise “Türk Hava Yolları’nı partner olarak görmekten dolayı oldukça mutluyuz. Türk Hava Yolları, birinci sınıf hizmet kalitesi ile çok büyük global bir marka. Bu büyük markanın hedefleri doğrultusunda Borussia Dortmund’u seçmesinden ötürü heyecan duymaktayız" ifadelerini kullandı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, THY ve Borussia Dortmund yetkilileri, 2 Mayıs tarihinde sözleşme imzalamak üzere bir araya gelecek.

Tarihinde 8 Bundesliga şampiyonluğu bulunan Borussia Dortmund, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.