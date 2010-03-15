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Ekonomi

THY, Manchester United'a sponsor oldu

Türk Hava Yolları, İngiliz futbol devi Manchester United ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.

15 Mart 2010 02:00

T24 - Türk Hava Yolları (THY), İngiliz futbol devi Manchester United ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.



Old Trafford Stadı'ndaki imza törenine, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemal Şanlı, Manchester United Kulübü Başkanı David Gill, takım direktörü Richard Arnold ile oyuncular Wayne Rooney, Edwin Van Der Sar, Nani, Ji Sung Park ile Darren Fletcher katıldı.

Avrupa'nın en büyük 4. havayolu şirketi olan THY, 3.5 yıllık sponsorluk anlaşmasına göre Manchester United'ı tüm maçlarına, turnuvalara ve eğitim kamplarına taşıyacak. Old Trafford Stadı'ndaki tüm reklam panolarında da THY'nin logosu yer alacak.

Hamdi Topçu, imza töreninde yaptığı konuşmada, THY'nin dünyanın en saygıdeğer futbol takımlarından birine resmi sponsor olarak layık görülmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ''Bu anlaşmanın Türk Hava Yolları markasına büyük değer katacağı kanaatindeyim. Manchester United gibi her konuda 1. sınıf kaliteyle, en iyiyi amaçlamaktayız'' diye konuştu.

David Gill de THY ile yaptıkları anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, ''Türk Hava Yolları, Manchester'da ve dünyada yolcu sayısını artırmaya devam ederek büyüyen, dinamik bir havayolu şirketi olduğunu kanıtlamıştır'' dedi.

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