-THY, LOS ANGELES'A UÇUŞUNU KUTLADI İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Amerika'daki 4. uçuş noktası olan Los Angeles'a başlattığı seferini, ünlü NBA oyuncusu Kobe Bryant'ın da katıldığı bir gala gecesi ile kutladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dün İstanbul'dan Los angales'a ilk seferi gerçekleştiren TK 009 sefer sayılı THY uçağının, yerel saatle 15.25'de Los Angeles meydanı'na indiği belirtildi. Uçağın Los Angeles havalimanına inişinin ardından havalimanında karşılama töreni ve kurdele kesiminin yapıldığı kaydedilen açıklamada, aynı gün saat 19.15'de Paramount Stüdyoları'nda birçok ünlü ismin katıldığı Gala Töreni'nin düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, gala töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun ''Dünyanın gözbebeği İstanbul'dan 'Melekler Şehri' Los Angeles'a başlatılan seferlerin hayırlı olmasını dilediği ifade edildi. Topçu ayrıca, Los Angeles hattının THY için direkt uçulan en uzun hat olduğunu ve ABD'de yakın gelecekte yeni hatların açılacağını kaydetti. Açıklamada, Kenan Doğulu ve Mercan Dede'nin de sahne aldığı galada bulunan Türk Hava Yolları'nın marka elçisi Kobe Bryant'ın, esprili davranışları ve davul çalmasıyla geceye damga vurduğu belirtildi.