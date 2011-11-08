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Yaşam

THY Libya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Trablus Havalimanı'na savaştan sonra ilk yolcu uçuşunu Türk Hava Yolları gerçekleştirdi.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Trablus Havalimanı'na savaştan sonra ilk yolcu uçuşunu Türk Hava Yolları gerçekleştirdi.



İstanbul'dan kalkan THY'nin Ordu uçağının havalimanına 98 yolcuyla yaptığı inişle Trablus Havalimanı uluslararası yolcu trafiğine fiilen açılmış oldu.


Daha önce iç hatlar için kullanılan Mitiga Havaalanı'na inen TK 635 sefer sayılı THY uçakları, bugünden itibaren Cuma günleri hariç haftanın her günü Trablus Havalimanı'na iniş yapacak.


BM Güvenlik Konseyi, 18 Mart'ta aldığı kararla Trablus Havalimanı'nı uçuşlara kapatmıştı.


Konsey, 31 Ekim 2011 tarihinde saat 23.59 itibarıyla Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge ve yabancı güçlerin Libya'daki sivilleri koruma amacıyla yaptıkları tüm askeri müdahaleleri ve operasyonları sonlandırmıştı.



Savaş sırasında bazı kısımları zarar görmüş olan Trablus Havalimanı'ndan ancak küçük uçaklarla yaralıların nakilleri gerçekleştirilebiliyordu.


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