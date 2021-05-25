Türk Hava Yolları'nda (THY), Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu görevden alındı.

Lego filmi reklamlarıyla gündeme gelen ve daha sonra Türk Hava Yolları'ndan (THY) ayrılarak İGA'ya geçen Seda Kalyoncu'nun yerine THY Kurumsal İletişim Başkanı olan İlker Kavas geçti.

AirportHaber’e göre; 2018 yılının Eylül ayında Sponsorluk Yatırımları ve Yayınlar Müdürü olarak THY'de göreve başlayan Kavas, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun odu. Kavas, THY'den önce Medyanet, Netbook, Neodigital gibi şirketlerde görev yapmıştı.